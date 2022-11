Seat Altea - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Wat wordt er aangepakt bij facelifts van automodellen? De neus, meestal of toch in ieder geval de verlichting. Ook de bumpers moeten er meestal aan geloven. Bij de Seat Altea was in 2009 echter alles anders, en vonden we het grootste nieuws bij een onderdeel dat sinds de Kever zelden wordt aangepakt bij een tussentijdse update.

De Seat Altea was in 2004 de eerste Seat van een nieuwe designgeneratie. De kort hierop volgende Leon is in feite een platgemepte versie van dit model en de Altea zelf kreeg twee opmerkelijke derivaten in de vorm van de Altea XL en de Toledo, een Altea met een Renault Vel Satis-achtige kont. De Altea zelf zag er voor een midi-MPV opmerkelijk vlot uit en kreeg in 2009 een facelift die minstens zo opmerkelijk was. Niet omdat hij zo rigoureus was, want je moet zelfs met onderstaande schuifplaat van de neus goed kijken om het verschil te zien.



We noteren de voor de hand liggende bumperwijzigingen, waarbij met name de vouw onder de koplampen en de grille opvalt. De grille zelf is na 2009 iets hoekiger van vorm en de indeling van de luchtinlaten onderin is ook anders. De koplampen maken onderaan ook een wat duidelijker ‘hoek’ dan voor 2009, als de onderzijde van de lichtunits nog mooi afgerond is.



Het grote nieuws zit echter aan de achterkant. Hier treffen we ook wat strakker gevormde achterlichten aan, maar het is opmerkelijk genoeg vooral de achterruit die stevig anders is dan voorheen. Groter ook, net zoals dat gedurende de jaren bij de Volkswagen Kever gebeurde. In plaats van een afgerond, ‘zwevend’ exemplaar temidden van een dikke rand, wordt vanaf 2009 op de Altea een kamerbrede ruit gemonteerd. Die beslaat de hele breedte van de achterklep en sluit onderaan direct aan op de in die hoek schuin afgesneden achterlichten. Aan de bovenzijde wordt de nieuwe ruit bijgestaan door een nieuwe, losse dakspoiler. Het aanzicht is daarmee duidelijk anders, maar levert vooral een unieke facelift op. Smullen natuurlijk, zo op Facelift Friday.