Rivian werkt aan distributiecentrum in Nederland

Rivian lijkt bezig te zijn met plannen voor een distributiecentrum in Nederland. Dat concludeert Het Financieele Dagblad op basis van recent geplaatste vacatures bij de Amerikaanse EV-bouwer. Het is nog niet duidelijk of een eventuele deal met VDL Nedcar daarmee op losse schroeven komt te staan.

Eén van de vacatures van Rivian beschrijft dat het bedrijf op zoek is naar een 'Continuous Improvement Specialist' die gaat werken op het 'Distribution Center in NL'. Daarnaast heeft Rivian ook vacatures openstaan voor een magazijnopzichter en inventarismanager. Daarmee lijken de plannen voor een Nederlands distributiecentrum al in een vrij concreet stadium te zijn. Het is nog niet bekend waar dat distributiecentrum komt te staan. Volgens auto-analist Matthias Schmidt wijzen de vacatureteksten er mogelijk op dat Rivian eerst alleen de eindmontage in Nederland wil doen in plaats van de volledige productie.

Daarmee zou Rivian een vergelijkbaar model gaan hanteren als Tesla, dat in het verleden zijn auto's in Amerika produceerde en in Tilburg de eindmontage deed. Op die manier ontweek het merk de importtarieven voor volledig afgebouwde voertuigen. Vorig jaar maart kondigde Tesla aan dat het daarmee stopt.

Als Rivian ook op die manier te werk gaat, heeft dat mogelijk negatieve gevolgen voor de autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born. VDL Nedcar is namelijk in gesprek met Rivian over het opzetten van een Nederlandse productielijn. Eerder was VDL Nedcar nog in gesprek met de Amerikaanse start-up Canoo, maar die deal ketste af. Het is niet te hopen voor VDL Nedcar dat nu hetzelfde gebeurt met Rivian, want er is haast bij in Born. In 2023 stopt BMW namelijk met de Nederlandse productie van de X1 en de Mini Countryman. VDL Nedcar verwacht nog dit kwartaal duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijke productie voor Rivian.