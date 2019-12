Rinspeed met MetroSnap naar CES

Het Zwitserse Rinspeed, niet vies van bijzondere concept-cars, heeft het doek getrokken van de MetroSnap. De 'mobiliteitsoplossing' is het derde hoofdstuk in het Snap-boek dat Rinspeed in 2017 voor het eerst opensloeg.

In 2017 liet Rinspeed de Snap Concept zien, een soort autonoom voertuig dat uit een platform bestond waar een verwisselbare cabine op gezet kon worden. Niet alleen kon de Snap zo meerdere rollen vervullen, denk aan een cabine gericht op personen- of goederenvervoer, ook kon het platform eenvoudig worden voorzien van nieuwe batterijen. De Snap was immers elektrisch. Vorig jaar liet Rinspeed met de MicroSnap een kleinere versie van de Snap zien en ook in 2019 is het Snap-concept nog niet kaalgeplukt. Rinspeed presenteert de MetroSnap, een verdere verfijning van de Snap.

De MetroSnap beschikt over onder meer een uitschuifbaar deel waar een nieuwe 'pod', of cabine, op gezet kan worden. Het uitschuifbare deel trekt zich terug waardoor de cabine vastgezet kan worden op het platform. Een uitgebreid arsenaal cameras en sensoren moet het proces in goede banen lijden. De MetroSnap is geheel elektrisch én natuurlijk helemaal autonoom. Rinspeed stelt zich een wereld voor waar je als consument met een druk op de knop een MetroSnap kan bestellen.

Het basisvoertuig heeft een lengte van 3,7 meter, is 1,76 meter breed en tot 1,8 meter hoog. De wielbasis van het 'skateboard' bedraagt 2,7 meter. Ook interessant zijn de gewichten. Waar het platform zelf 690 kilo weegt, legt de voor personenvervoer bedoelde 'pod' 500 kilo in de schaal. Het voor goederenvervoer bestemde opzetstuk legt 580 kilo in de schaal. In het platform is een 57 Nm krachtige elektromotor verwerkt die gekoppeld is aan een 12,2 kWh groot accupakket. Het gevaarte heeft een topsnelheid van zo'n 85 km/h en moet een actieradius van 130 kilometer kunnen halen. Leuk weetje: de stoelen in de cabine zijn gelijk aan die van een Boeing 737.

De MetroSnap beleeft zijn publieksdebuut in januari tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas, dezelfde gadget- en technologiebeurs als waar de vorige Snap-visies gepresenteerd werden.