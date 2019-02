Ram geeft 1500 een 'Multifunction Tailgate'

Bij de strijd om de gunst van de koper gaat het in de VS hard tegen hard. De drie grote autofabrikanten houden elkaar nauwlettend in de gaten en dus voelt FCA’s Ram zich nu verplicht om met een antwoord te komen op de bijzondere laadklep van de GMC Sierra.

Die Sierra is het broertje van de bekendere Chevrolet Silverado en opereert dus in het segment dat al sinds mensenheugenis goed is voor een opmerkelijk grote hap uit de Amerikaanse autoverkopen. De GMC onderscheidt zich van z’n GM-broeder door de zogeheten MultiPro Tailgate, een laadklep die zich niet alleen geheel, maar ook gedeeltelijk laat openen. Dat kan handig zijn voor kleinere of juist uitstekende spullen. Bovendien biedt de laadklep de mogelijkheid om als trap te fungeren, een functie die ook de Ford F-150 in de aanbieding heeft.

Bij zoveel laadklep-geweld kan Ram niet stil blijven. Daarom verblijdt het de wereld met de Multifunction Tailgate. De laadklep, die vooralsnog alleen leverbaar wordt op ‘instaptruck’ 1500, is in tweeën gezaagd en kan op twee manieren openen. Behalve de traditionele manier kan de klep ook worden gebruikt als de deurtjes van een bestelbus: naar links en rechts dus. Opmerkelijk is daarbij dat de ‘split’ niet in het midden zit. De linkerdeur neemt 60 procent van de breedte voor z’n rekening, de rechter pakt de resterende 40. Dat spaart het centraal geplaatste Ram-logo, maar is wellicht moeilijk te verkroppen voor wie van symmetrie houdt. Net als z’n concurrenten kent de Ram een uitklapbare trap die het beklimmen van de bak aanzienlijk eenvoudiger moet maken.

De ‘naden’ in de flank van de getoonde auto zijn overigens van de Rambox, een al eerder leverbare optie waarbij er aan weerszijden van de laadbak een afsluitbaar opbergvak wordt geplaatst.