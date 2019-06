RAM 1500 opnieuw als diesel

De diesel-1500 krijgt net als voorheen de naam EcoDiesel en is volgens Ram de koning van z’n segment als het gaat om trekgewicht. Tegelijkertijd moet de auto ook tot de zuinigsten van z’n klasse behoren.

De in Italië gebouwde 3.0 V6 in het vooronder bezorgt de Ram 263 pk en 650 Nm, waarbij vooral dat laatste getal van belang is. Het koppel is beschikbaar vanaf 1.600 tpm en bezorgt de dieselende 1500 in de VS een maximaal trekgewicht van zo’n 5.700 kg.

Daarmee mag de diesel net iets minder trekken dan de versie met 5.7 V8, maar daar staat natuurlijk een fors beter verbruik tegenover. Concrete cijfers zijn er echter nog niet, dus op dit vlak zullen we voor nu even uit moeten gaan van eerdere ervaringen met dieselmotoren en enorme benzine-V8’s.

Hoe indrukwekkend zo’n Ram 1500 EcoDiesel ook is, de auto wordt verpulverd door z’n onlangs gepresenteerde Heavy Duty-broers. De 6,7-liter Cummins-zespitter van die modelserie komt in de neus van de allersterkste 3500 tot niet minder dan 1.356 Nm, goed voor een trekgewicht van, jawel, 15.921 kg. In de klasse waarin de bescheidener 1500 valt, het zogenaamde ‘half-ton-segment’, is diesel aan een kleine opmars bezig. Ram was er met het vorige model snel bij, maar vorige week maakten we ook kennis met een alternatief uit de stallen van General Motors.