Radford keert terug met eigen creatie op Lotus-basis

Als je nog nooit van Radford hebt gehoord, kunnen we ons dat goed voorstellen. Het was een coachbuilder die in het Verenigd Koninkrijk vooral in de jaren 50 en 60 naam maakte met aangepaste Rolls-Royces, Mini's en Aston Martins. De meest bekende creatie is waarschijnlijk de Aston Martin DB5 Shooting Brake, waar men er twaalf van maakte met goedkeuring van Aston Martin. Ook was oprichter Harold Radford verantwoordelijk voor de productie van het koetswerk van de Ford GT40, dus iets moois in elkaar zetten kon men wel. Nu wordt Radford nieuw leven ingeblazen door onder meer Formule 1-wereldkampioen Jenson Button en Ant Antstead, bekend van onder meer het televisieprogramma Wheeler Dealers.

De heren staan te popelen om hun eerste creatie te laten zien. Dat wordt een auto op basis van een Lotus, al zegt men nog niet welke Lotus. We menen echter de lijnen van de Exige te herkennen. In de stijl van Radford mogen we - in tegenstelling tot gewoonlijk bij de Exige - een behoorlijk weelderig interieur verwachten. Maak je echter geen zorgen dat de rijkwaliteit op de tweede plaats komt te staan: "...ermee rijden zal echt een compleet nieuwe en hele speciale ervaring zijn. Hij wordt helemaal 'analoog' en betrekt je echt bij het rijden, maar wel met de verfijning die je mag verwachten. Hij krijgt iets puurs dat in de auto's van vandaag de dag verloren is gegaan", aldus Jenson Button. We zijn benieuwd!