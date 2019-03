Puritalia Berlinetta onthuld

Puritalia gaat 150 exemplaran van deze Berlinetta bouwen, een klassiek gelijnde coupé met elektro-ondersteuning. De Berlinetta is namelijk een plug-in hybride. In de lange neus ligt een 5,0-liter grote V8, een blok dat 760 pk levert en samenwerkt met een elektromotor die op de achteras is geplaatst. Het systeemvermogen ligt op een indrukwekkende 978 pk en 1.248 Nm koppel. De auto is in standen als Sport, Corsa en e-Power te zetten, maar wie de eMozione-knop gebruikt, komt nog eens een kleine minuut over 345 Nm extra te beschikken. Wat dat op papier voor prestaties mogelijk maakt? Wat te denken van een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 2,7 tellen en een beoogde topsnelheid van 335 km/h? Schakelen gaat overigens met een sequentiële transmissie met zeven verzetten. Remmerij van Brembo moet het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

Het accupakket is achter de stoelen gemonteerd en heeft een capaciteit van 5,2 kWh. Daarmee moet de Berlinetta zo'n 20 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen. Niet bar veel, maar in het geval van deze Berlinetta is het plug-in deel vooral bedoeld om de sportieve prestaties van de auto aan te zetten. Puritalia belooft een ideale gewichtsverdeling van 50:50 en zegt dat de basis van de auto is opgebouwd uit een combinatie van aluminium en koolstofvezel. De koets van de Berlinetta is helemaal uit dat laatste materiaal vervaardigd. Het prijskaartje? Minimaal € 550.00...