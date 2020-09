Project Geländewagen is bizarre Mercedes-Benz G-klasse

Onnodig, leuk of onnodig leuk. Het zijn drie omschrijvingen die van toepassing lijken te zijn op deze in elk opzicht volslagen maffe Project Geländewagen, een G-klasse waar een creatief heerschap zich mee heeft bemoeid.

De Project Geländewagen is volgens Meredes-Benz het eerste resultaat van een samenwerking tussen het merk en Virgil Abloh. Abloh, wij moesten hem ook opzoeken, is onder meer 'Men's Artistic Director' bij Louis Vuitton, maar prijst zich ook aan als rapper en producer. Aan creativiteit op papier dus geen gebrek, en als we de Project Geländewagen zo zien lijkt ook bij het ontwikkelen van dit losgeslagen gevaarte elk beetje fantasie gebruikt te zijn.

Met de Project Geländewagen zoeken Mercedes-Benz en Abloh naar eigen zeggen naar een manier om de wijze waarop luxe wordt ervaren, te verstoren. Dat klinkt wat zweverig en dat is het simpelweg ook. Het resultaat is in ieder geval spraakmakend. De Project Geländewagen lijkt de onheilige liefdesbaby tussen een 190 DTM-racer en een G-klasse te zijn. De met de hand gemaakte mafklapper moet het zonder G-kenmerkende richtingaanwijzers, zijspiegels en bumpers doen, maar krijgt in ruil daarvoor een heftige bodykit aangemeten. Natuurlijk is de auto tegen het asfalt geslagen. Om de wielen, ogenschijnlijk de monoblock-exemplaren die ook onder de Mercedes-AMG GT 4-Door te krijgen zijn, is wel heel overdreven racerubber gevouwen.

Dan het interieur, want ook dat heeft een heftige metamorfose ondergaan. Alle fraaie materialen zijn van het dashboard getrokken en de portieren moeten het zonder mooi afgewerkte panelen doen. Sterker nog, er zijn überhaupt geen deurpanelen te vinden. Op de plek waar je normaal gesproken een uitgebreid digitaal instrumentarium vindt, heeft de Project Geländewagen eenvoudige analoge klokken. Het stuurwiel is duidelijk ontworpen met het stuurwiel van een F1-wagen in het achterhoofd. Opvallend zijn de babyblauwe vijfpuntsgordels. Die blauwe kleur kom je net als knalrode details overal in de Project Geländewagen tegen. Zijn er productieplannen? Welnee, de witte G-klasse is puur het resultaat van een kleurrijke uitspatting, en misschien maakt juist dat dit compleet mesjogge gevaarte wel zo leuk.