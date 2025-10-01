Eerder dit jaar voerde Lexus een uitgebreide reeks wijzigingen door op de elektrische RZ. Het Lexus-neefje van de Toyota bZ4X kreeg nieuwe aandrijflijnen en nieuwe accu's. Daar horen ook nieuwe prijzen bij. AutoWeek heeft ze.

In maart onderging de Lexus RZ wat we maar een 'technische facelift' zullen noemen. De elektrische SUV werd op uiterlijk vlak namelijk niet, maar op technisch vlak aanzienlijk aangepakt. De Lexus RZ was er tot voor kort als RZ 300e met 204 pk en 71,4 kWh accu. Daarboven stond de sterkere 450e met 313 pk en dezelfde accu. De 300e maakt plaats voor de RZ 350e met 224 pk en 77 kWh accu. De RZ 450e wordt op zijn beurt vervangen door twee versies: de 500e Direct 4 en de 550e Direct 4. Ook die hebben beide de nieuwe 77 kWh accu en zijn achtereenvolgens 380 pk en 408 pk sterk. AutoWeek heeft de prijzen.

De Lexus RZ 350e is er vanaf €53.995. Voor dat geld rijd je de Luxury-uitvoering. De RZ in deze configuratie is goed voor een actieradius van 568 kilometer. Ter vergelijking: de vorige instapper kostte zo'n 55 mille, was minder potent én kwam tot 480 kilometer ver op een volle accu. Hier is dus flinke winst behaald.

De Lexus RZ 500e Direct 4 is er voorlopig enkel als luxueus uitgevoerde President Line. Deze variant schopt het tot een bereik van 456 kilometer en kost €66.495. Topversie RZ 550e Direct 4 is er op zijn beurt alleen als sportiever uitgedoste F Sport. Hij kost minimaal €74.495.

Ongeacht de gekozen variant kun je met 22 kW AC-laden en met 150 kW DC-laden. De snelste variant is uiteraard de F Sport: daarmee bereik je vanuit stilstand in 4,4 seconden een snelheid van 100 km/h. De minst potente variant klaart dezelfde klus in 7,5 seconden.

Prijzen Lexus RZ - oktober 2025