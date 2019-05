Prijzen Mini John Cooper Works Clubman én Countryman bekend

Het nieuwe John Cooper Works-feest begint in de Clubman bij een prijs van € 55.890. Voor de met JCW-kruiden besprenkelde Countryman vraagt Mini minimaal € 58.390. Welke versie je ook kiest, een grijns van oor tot oor is gegarandeerd.

Beide John Cooper Works-varianten zijn namelijk voorzien van een grondig aangepaste versie van de 2.0-viercilinder die ook in de Cooper S-modellen ligt. Vermogen en koppel liggen met 306 pk en 450 Nm maar liefst 75 pk en 100 Nm boven dat van de vorige JCW-versies. De John Cooper Works Clubman is in staat om in 4,9 tellen naar 100 km/h te sprinten. De John Cooper Works Countryman heeft 5,1 seconden voor dat klusje nodig. Daarmee snoepen ze respectievelijk 1,4 en 1,5 tel van de sprinttijd van hun voorgangers af. All4-vierwielaandrijving is net als voorheen standaard. Wel wordt het vermogen voortaan via een nieuwe achttrapsautomaat (Steptronic Sport) over de wielen verdeeld. In die automaat is een mechanisch sperdifferentieel verwerkt om het vermogen dat op de vooras wordt losgelaten in goede banen te leiden. De topsnelheid van beide nieuwe sportievelingen is begrensd op 250 km/h.