Prijzen elektrische Maxus eDeliver 9 bekend

Maxus heeft de Nederlandse vanafprijs van de eDeliver 9 vrijgegeven. De nieuwe elektrische bedrijfswagen heeft een vanafprijs van net geen 50 mille en is nog dit jaar in Nederland te koop.

Maxus is een merk van de Chinese fabrikant SAIC, dat in Nederland al de EV80 en de kleinere eDeliver 3 verkoopt. Het in Nederland nog jonge merk timmert hier behoorlijk aan de weg. In februari was de EV80 de meest verkochte elektrische bedrijfswagen van Nederland en ook de kleinere eDeliver 3 wist een plekje in de verkoop-top 10 te bemachtigen. De EV80 wordt op termijn vervangen door de sterk op de Ford Transit lijkende eDeliver 9, maar het tweetal wordt dit jaar nog naast elkaar verkocht. De eDeliver 9 komt in diverse uitvoeringen op de markt. De elektrische bedrijfswagen heeft een vanafprijs van € 49.990.

Voor net geen 50 mille krijg je de bestelversie van de Maxus eDeliver 9 in lengtemaat L2H2. Deze 5,55 meter lange 3,5 tons-bus heeft een laadvermogen van 1.200 kilo en een laadvolume van 9,7 kubieke meter. Net als de overige varianten kan hij tot 1.500 kilo trekken. In de bodem van de L2H2-versie zit in alle gevallen een 52 kWh accu, goed voor een elektrische actieradius van 186 kilometer. De elektromotor is in alle eDeliver 9's 204 pk en 310 Nm sterk. De standaarduitrusting omvat onder meer airco, een 10-inch infotainmentsysteem (met Apple CarPlay en Android Auto) op de middenconsole, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, led-koplampen en Lane Change Assist.

Goed nieuws: alle versies van de eDeliver 9 hebben standaard een 3-fasen AC-boordlader waarmee je met 11 kW kan laden. Snelladen kan bij het grootste pakket tot 80 kW, met de overige pakketten tot 52 kW.

Meer!

De Maxus eDeliver 9 komt ook op de markt als 5,94 meter lange L3H2 én als de 2,77 meter hoge L3H3. De L3H2 heeft een laadvolume van 11 kubieke meter, de L3H3 schopt het zelfs tot 12,5 kubieke meter. De L3H3 is ook als N2 te krijgen met een laadvermogen van 1.350 kilo. Deze langere exemplaren zijn leverbaar met een 72 kWh accu, maar ook met een 89 kWh exemplaar. De 72 kWh-versies komen 236 kilometer ver op één lading, de eDeliver 9 met 89 kWh accu heeft een elektrische actieradius van 296 kilometer. De L3H2-varianten hebben dezelfde uitrusting als de L2H2, maar profiteren onder meer van adaptieve cruisecontrol, Lane Departure Warning en verwarmbare voorstoelen. Maxus komt ook nog met een chassis-cabine-variant van de eDeliver 9 die een 65 kWh accu heeft.

Prijzen

De Maxus eDeliver 9 is vanaf eind juni in Nederland beschikbaar. De prijzen van de L3H2- en L3H3-versies met 52 kWh accu volgen later.