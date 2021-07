Porsche Macan vernieuwd

Highlights

De wijzigingen aan de Porsche Macan zijn niet bepaald schokkend te noemen. Aan de buitenkant zal je twee keer moeten kijken om te zien of je met het vernieuwde model van doen hebt. Toch zijn de wijzigingen er wel: de luchtinlaten in de voorbumper hebben een andere vorm en de afzonderlijke inlaten in het onderste gedeelte van de bumper zijn verdwenen. Aan de achterzijde zijn de wijzigingen makkelijker te spotten. De reflectoren op de hoeken van de achterbumper verhuizen namelijk iets naar boven en meer richting de kentekenplaat. Daardoor wordt het kunststof inzetstuk in de achterbumper ook iets hoger dan voor deze facelift het geval was. Ook zijn de SportDesign-buitenspiegels en het Porsche Dynamic Light System (PDLS) voortaan standaard aanwezig op alle modellen.

In het interieur van de Macan wijzigde vooral de middenconsole van opzet. Waar de vorige Macan daar nog een hele batterij aan fysieke knoppen had, zijn deze bij de vernieuwde Macan vervangen voor knoppen met haptische feedback. Die wijziging komt niet als een verrassing, want de Cayenne en de Panamera hadden deze knoppen al. Op deze nieuwe middenconsole prijkt een kortere keuzehendel voor de PDK, waarmee je overigens niet meer manueel kunt schakelen. Dat kan voortaan alleen nog via de flippers aan het stuurwiel. Opvallend genoeg lijkt het erop dat je de pook nog steeds naar achteren moet trekken om de Macan in 'Drive' te zetten. Porsche kiest in dit opzicht dus nog niet voor een vergelijkbare aanpak als bij de 911, waarbij een kort tikje tegen het pookje volstaat. Overigens krijgt de gefacelifte Macan wél de stuurwielen uit de nieuwe 911 mee.

Turbo van de prijslijst

Porsche doet met de introductie van de opgefriste Macan een opvallende zet: de Turbo, bij Porsche een haast heilige aanduiding voor de krachtigste varianten, verdwijnt van de prijslijst. In plaats daarvan krijgt de 2.9 biturbo V6 in de GTS een krachtkuur en komt deze voortaan op de 440 pk uit die de Turbo eerst had. Daaronder bevindt zich de Macan S, die met dezelfde krachtbron 380 pk op zijn vier wielen loslaat. Inderdaad, dat was voorheen het vermogen van de Macan GTS. Feitelijk schuift Porsche deze twee varianten dus door naar boven. Onderaan de ladder bevindt zich de Macan met 2.0 viercilinder turbo. Die variant krijgt wel een 'echte' vermogenswinst, want met 265 pk heeft hij 20 pk meer dan de vorige instapper.

Naast het gewijzigde motorpalet zegt Porsche dat het onderstel van de Macan een andere afstelling heeft gekregen. Het Porsche Active Suspension Management (PASM, standaard op de Macan S en Macan GTS) heeft een andere demperkarakteristiek gekregen, waardoor de SUV beter in de bochten moet liggen. De GTS heeft als aanvulling daarop standaard sportluchtvering die ervoor zorgt dat de topversie 10 millimeter dichter bij het asfalt ligt. Porsche zegt dat de vering op de voor- en achteras respectievelijk 10 procent en 15 procent stijver is geworden. Wie zijn Macan GTS nog niet sportief genoeg vindt, kan desgewenst opteren voor het GTS Sport-pakket. 21-inch GT-wielen met performance-banden, Porsche Torque Vectoring Plus en het Sport Chrono Pakket zijn dan onder meer inbegrepen.

Porsche biedt meer dan genoeg mogelijkheden om de opgefriste Macan aan te kleden. De klant heeft keuze uit veertien lakkleuren, waarvan 'Papaya metallic', 'Gentiaanblauw metallic' en 'Pythongroen' nieuw aan het palet zijn toegevoegd. Qua wielmaat rolt de Macan minimaal op 19-inch, terwijl de S en GTS het met minimaal 20- en 21-inch stellen. Wil je liever wat anders, dan kun je kiezen uit zeven nieuwe wieldesigns.

Al dit moois heeft wel een prijskaartje: instappen in de Macan is 10 mille duurder dan voorheen. De Macan is namelijk leverbaar vanaf €101.900, waar het vorige model nog €91.963 kostte. Voor de Macan S moet je €120.800 achterlaten bij de Porsche-dealer, de Macan GTS doet daar met €139.900 nog een schepje bovenop. Bestellen kan per direct, begin oktober staat de vernieuwde Macan bij de Nederlandse Porsche Centra.