Porsche Macan T: tussen instapper en S

Porsche breidt het leveringsgamma van de Macan uit met de Macan T, een versie waarbij de T staat voor Touring. Een dergelijke T-variant kenden we tot op heden alleen van de 718 en 911.

Net als de simpelweg Macan geheten instapversie van Porsche's kleinste SUV heeft de Macan T een 265 pk en 400 Nm sterke 2.0 turbomotor onder de kap. Die benzinemotor is ook in de Macan T geknoopt aan een zeventraps PDK-automaat. De Macan T bereikt daarmee in 6,2 seconden de 100 km/h en een topsnelheid van 232 km/h. Waarin verschilt de Macan T dan van de Macan? Welnu: de Macan T heeft standaard stalen veren in combinatie met Porsche Active Suspension Management en ligt 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de T-loze Macan. Daarnaast geeft Porsche de stijvere stabilisatorstangen aan de voorzijde. Porsche Traction Management is tevens aangepast en concentreert zich meer op de achteras. Porsche levert de Macan T optioneel met adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management. Ook is Porsche Torque Vecoring Plus optioneel verkrijgbaar. Ook dat systeem is voor de Macan T net even scherper ingesteld.

Vanbuiten herken je de Macan T aan z'n T-badges en aan een hele reeks in het grijs uitgevoerde delen. Zo zijn onder meer de dakspoiler en zijspiegelkappen in die kleur uitgevoerd. De Macan T staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen die in donker titanium zijn uitgevoerd. De standaarduitrusting omvat onder meer uitgebreid elektrisch verstelbare en verwarmbare met leer beklede sportstoelen, hoofsteunen met Porsche-badges, zilverkleurige stiksels en het Sport Chrono-klokje op het dashboard.

De Porsche Macan T is vanaf april in Nederland beschikbaar. De vanafprijs volgt spoedig.