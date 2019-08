Porsche lanceert Formule E-wapen 99X Electric

Die auto heet 99X Electric. Heel spannend is het uiterlijk van niet, want ieder team heeft in de Formule E de beschikking over dezelfde auto. Die is afkomstig van raceautobouwer Spark en laat zich ook in zijn huidige vorm omschrijven als een typische Formuleracer, zij het met de nodige aerodynamische toevoegingen en overkapte wielen. Het optische nieuws van Porsche beperkt zich dan ook tot de ‘livery’, ofwel de kleurstelling. Die zorgt ervoor dat de auto lekker herkenbaar is als Porsche, want een soortelijke kleurstelling was ook op de 919 Hybrid-langeafstandsracers te vinden.

‘Was’, inderdaad, want de Formule E vervangt Porsches activiteiten op onder meer Le Mans. De deelname aan de elektrische koningsklasse valt niet toevallig samen met de introductie van de Taycan, de eerste volledig elektrische straatauto van Porsche. Onderhuids is de 99X Electric overigens wél een echte Porsche, want ieder team is verantwoordelijk voor z’n eigen aandrijflijn. Volgens Porsche is de ervaring die het merk heeft opgedaan met de hybride 919 een onmisbare basis geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe E-Performance Powertrain.

Overigens verliep de onthulling van de 99X op een nogal ongebruikelijke manier. In plaats van het traditionele verwijderen van een doek voor het oog van belanghebbenden, koos Porsche ervoor om gamers in te schakelen. Zij konden door het spelen van een live-videogame met de naam ‘Formula E Unlocked’ de Porsche-coureurs Neel Jani en André Lotterer door het gebouw van Porsche Digital GmbH in Ludwigsburg naar de auto navigeren. Het is weer eens wat anders.