‘Porsche en Audi onder de indruk van Tesla Model 3’

Volgens de gelekte informatie, die door Electrek.co is gedestilleerd uit een rapport van het Duitse Manager Magazin, zou blijken dat er met name op kostengebied nog het nodige valt te winnen bij het elektrische platform dat Audi en Porsche samen ontwikkelen. Dit Premium Platform Electric (PPE) moet in 2020 of 2021 in productie gaan en vormt een belangrijk onderdeel in de elektrificatie van de premiummerken van de Volkswagen Group.

Bij het uit elkaar halen van een Model 3, een activiteit die autofabrikanten overigens veelvuldig uitvoeren met elkaars producten, zouden Porsche en Audi hebben geleerd dat het PPE zo’n 3.000 euro per auto duurder is dan noodzakelijk. Het zou dan ook mogelijk zijn dat Audi en Porsche de introductie van PPE-auto’s wat naar achteren duwen om de besparingen te kunnen doorvoeren.

Het PPE is het platform waarop in de toekomst een hele reeks elektrische Porsches en Audi’s moet verschijnen. De nu reeds gepresenteerde of aangekondigde elektrische Audi’s en Porsches, zoals de E-tron, E-tron GT en Taycan, maken nog geen gebruik van het platform. PPE zou vooral worden gebruikt voor compactere modellen uit de B-, C- en D-segmenten.

Overigens zijn er eerder berichten geweest over Model 3’s die aan een nadere inspectie zijn onderworpen, waarbij de uitslag heel wat minder positief was. Destijds ging het echter om de bouwkwaliteit van de auto, terwijl Audi en Porsche zich vooral op de aandrijflijn hebben gericht. Overigens is het niet de eerste keer dat de merknamen Audi en Tesla in één kop voorkomen: eerder gaf Audi-CEO Bram Schot al aan dat de E-tron er zonder de innovatieve Amerikanen überhaupt niet was geweest.