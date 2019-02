Porsche: auto’s tot 10 procent duurder in VK na harde Brexit

Porsche ziet zich genoodzaakt om potentiële kopers hiervoor te waarschuwen omdat er nog steeds geen deal is tussen de Britten en de EU, waardoor een harde brexit op 29 maart een steeds realistischer scenario wordt. Bloomberg meldt dat klanten die hun bestelling op of voor 17 januari hebben afgerond, zich geen zorgen hoeven te maken. Voor mensen die na die tijd hun handtekening hebben gezet is de kans echter groot dat de bestelde auto na 29 maart wordt afgeleverd, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De dreiging van mogelijke importheffingen geldt natuurlijk niet exclusief voor Porsche. Een verschil met de directe concurrenten bij Jaguar Land Rover is echter wel dat Porsche geen fabrieken heeft in de VS en daardoor maximaal in de prijzen valt. Ook bij wat gangbaarder automerken bestaan deze verschillen. Onder meer Honda en Nissan bouwen auto’s in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een goed uitgangspunt voor de Britse markt, maar brengt natuurlijk ook bedreigingen met zich mee.