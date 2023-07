De Porsche 911 Turbo S is met zijn 650 pk sterke 3.8 zescilinder de absolute snelheidskoning van de 911-familie. Stel je eens voor in welke mate een 900 pk sterke Porsche 911 het asfalt tot gruis reduceert.

De Porsche 911 is er al in talloze soorten en smaken. De 911 GT3 en de overtreffende RS-versie daarvan zijn met afstand de meest dynamische van het stel, maar als het gaat om pure snelheid in rechte lijn is de 650 pk sterke Porsche 911 Turbo S heer en meester. In slechts 2,7 jaagt die auto al vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Brabus - voornamelijk bekend als bedrijf dat AMG-modellen van Mercedes-Benz enorme krachtinjecties geeft - ziet ruimte voor meer. Het kwam al eens met een 820 pk krachtige variant van de Porsche 911 en gaat nu nog een stap verder. Dit is de Brabus 900 Rocket R: een tot 25 stuks gelimiteerde variant met een ronduit gestoorde 900 pk en 1.000 Nm aan turbokracht.

De Brabus Rocket R heeft net als de 911 Turbo S een geblazen 3.8 zescilinder boxermotor met twee turbo's, al zijn die slakkenhuizen op deze Brabus versie compleet nieuwe exemplaren die het vermogen samen met een compleet nieuw uitlaatsysteem en een volledig herschreven motormanagementsysteem danig opschroeven. Met zijn 900 pk en 1.000 Nm koppel beukt de Brabus Rocket R vanuit stilstand in 2,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Al in 7,2 seconden zoef je onder luid turbogefluit met 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 340 km/h, volgens Brabus om de banden te beschermen. Natuurlijk wordt ook de Brabus Rocket R volgehangen met aerodynamische extraatjes. De bodykit maakt de 911 ook nog eens een stuk breder. Opvallend zijn de speciale Monoblock P-wielen waar Brabus SportContact 7-banden van Continental omheen heeft gevouwen.