Combineer je maar wat graag het verleden met het heden? Dan is deze Stärke Speedster misschien iets voor jou. Het is inderdaad een sterke Speedster. Wat het ook is: een Porsche 718 met een klassieke koets.

Stärke Motor Company is - hoewel de naam anders doet vermoeden - een Amerikaanse autobouwer die maar wat graag Porsches 718 Boxster verbouwt. Het presenteert de meest recente versie van zijn Speedster: de Gen 2 Speedster. Dat is een Porsche 718 Boxster waarvan het gros van het plaatwerk in de shredder is beland en waarvoor klassieker ogende vormen terugkeren.

De Särke Gen 2 Speedster moet zoals zijn naam weggeeft sterk lijken op de klassieke Porsche 356 Speedster. Aan de voorruit en de A-stijlen zie je vanbuiten van ver nog 718-restanten. Wie dichterbij komt, ziet aan het ongewijzigde interieur dat je met een verbouwde 718 te maken hebt. De Gen 2 Speedster is leverbaar met 300 pk sterke 2.0 viercilinder, met een 350 pk sterke geblazen 2.5 liter boxermotor én met een bijna 400 pk sterke atmosferische zescilinder. Ook dat is een boxermotor. Schakelen gaat met behulp van een handbak met zes verzetten of met een zeventraps automaat.

De Stärke Gen 2 Speedster heeft in de Verenigde Staten een vanafprijs van €114.000. Let wel: daar moet je zelf een 718 Boxster bij aanleveren. Wie een kant-en-klaar exemplaar wil kopen, moet omgerekend €160.000 bij Stärke achterlaten.