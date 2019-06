Porsche 718 als Spyder en Cayman GT4

Elke grote verandering die Porsche doorvoert aan z’n traditionele sportauto’s, kan rekenen op een forse portie weerstand. Het merk verzacht de pijn bij de nieuwe topversies van de 718-reeks echter rigoureus, want alle traditionele ingrediënten zijn hier present.

De komst van waterkoeling, de komst van een automaat, de komst van vierwielaandrijving en de komst van turbomotoren: traditioneel ingestelde Porsche-liefhebbers hebben veel moeten slikken. Hoewel alle genoemde zaken verbeteringen betekenden, ging er ook steevast een stukje karakter verloren. Bij de Boxster en Cayman is de viercilinder momenteel het heikele punt. Het platte turboblok van de 718 presteert heus prima, maar kan de zespitter uit de voorgaande generaties toch niet helemaal doen vergeten.

Welnu, liefhebber, de oplossing staat voor je neus. Voor de topversies uit de middenmotor-reeks, opnieuw GT4 en Spyder geheten, trekt Porsche namelijk alles uit de kast. De auto’s zijn in technisch opzicht gelijk en beschikken over een 4.0 zescilinder boxermotor die het ondanks het ontbreken van turbo’s in beide auto’s tot 420 pk en 420 Nm schopt.

Alsof dat nog niet genoeg is om de slingers op te hangen, is het blok bovendien standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak waarmee de motor tot 8.000 toeren per minuut kan worden opgezweept. Samen met de nagenoeg ideale gewichtsverdeling van de 718-modellen schept dat alles hoge verwachtingen voor de rijeigenschappen, die ook bij de vorige GT4 en Spyder ronduit geweldig konden worden genoemd.

Ook in harde cijfers maken deze auto’s echter indruk: Porsche belooft dat de nieuwe GT4 10 tellen minder nodig heeft voor een rondje Nordschleife dan de voorgaande editie. Beide auto’s zijn bovendien in staat om in 4,4 tellen van 0 naar 100 te knallen. De Spyder combineert dat met een top van 301 km/h, de GT4 moet het zelfs tot 304 km/h uithouden.

Wat uiterlijk betreft onderscheidt de heftigste Cayman zich van z’n mindere broers door een stoerder voorbumper, speciale wielen en een forse achtervleugel. De Boxster heeft een kleinere, beweegbare spoiler, maar compenseert dat ruimschoots door het verleidelijk gewelfde achterdek en een lichtgewicht dakconstructie die speciaal voor dit model is ontwikkeld. Porsche stelt dat dit dakje eenvoudig is te openen en te sluiten en belooft zelfs dat het kapje de auto geschikt maakt voor dagelijks gebruik. Dat kan zeker niet van alle Spyder-modellen uit het verleden worden gezegd.

Wie nog één keer het genoegen van een handgeschakelde Porsche met een atmosferische zespitter wil smaken, moet daarvoor in Nederland minimaal € 148.500 meebrengen. Voor dat geld staat de Spyder klaar, de dichte GT4 is met € 151.400 opvallend genoeg iets duurder.