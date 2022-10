Peugeot 3008 en 5008 krijgen nieuwe hybride aandrijflijn

Peugeot kondigt vol trots aan dat vanaf 2023 alle modellen met één of meerdere geëlektrificeerde aandrijflijnen leverbaar zijn. Onder het aanbod vinden we tegen die tijd ook wat nieuws: (mild-) hybrideversies van de Peugeots 3008 en 5008.

Maar, horen we je denken, de Peugeot 3008 en Peugeot 5008 zijn er toch al als hybrides? Dat klopt, maar bij die Hybrid en Hybrid4 gaat het om plug-inhybrides. In de eerste helft van 2023 wordt het hybridegamma voor deze modellen aan de onderkant uitgebreid met een uitvoering zonder laadkabel. Die krijgen een nieuwe, 136 pk sterke Puretech-benzinemotor aan boord. Die wordt gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling, eveneens nieuw. In die transmissie zit een elektromotor, die via een 48V-systeem en een kleine batterij van stroom wordt voorzien.

Volgens Peugeot levert de elektro-ondersteuning tot 15 procent brandstofbesparing op. Het systeem riekt naar mild-hybride en komt je wellicht bekend voor, want onder meer concerngenoot Alfa Romeo Tonale is op een vergelijkbare manier geëlektrificeerd. Volgens onze expert Cornelis Kit is de titel ‘hybride’ technisch gezien echter gerechtvaardigd, omdat de auto’s kunnen rijden zonder draaiende verbrandingsmotor. Dat kan overigens niet al te lang: Peugeot houdt het bij maximaal een kilometer op lage snelheid, dus reken in de praktijk op hooguit een paar honderd meter.

Denk overigens niet dat Peugeot één op één de Tonale-aandrijflijn gebruikt. Technisch gezien heeft zo’n Alfa nog helemaal niets met de producten van het voormalige PSA van doen. Bovendien noemt Peugeot zich het eerste Stellantis-merk dat deze specifieke aandrijflijn mag gaan voeren, al zullen er ongetwijfeld heel veel auto’s volgen met deze krachtbron onder de kap. Exacte specificaties van de nieuwe 3008- en 5008-versies hebben we nog niet, die volgen ongetwijfeld later.

Alles geëlektrificeerd

Peugeot maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat vanaf de eerste helft van 2023 alle modellen van het merk leverbaar zullen zijn met een minstens deels elektrische aandrijflijn, althans in Europa. Volgens ons is dat in Nederland al een tijdje het geval, want Peugeot voert hier al van ieder model minstens een hybridevariant. Peugeot kijkt echter verder dan alleen de auto’s en merkt op dat er in Parijs ook een volledig elektrische versie van de Streetzone-scooter wordt voorgesteld.

Bij de auto’s is de nieuwe versie van de volledig elektrische 208, die met een zuiniger aandrijflijn en een iets grotere accu een stuk verder komt op één lading, een belangrijk onderdeel van het volledig elektrische aanbod. Ook de volledig elektrische versies van de Peugeot 308 en 308 SW leveren op EV-gebied straks ongetwijfeld een forse bijdrage.