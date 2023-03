Peugeot 2008 Sport Concept: pleegt Peugeot plagiaat?

Peugeot Thailand heeft speciaal voor de Bangkok Motor Show een 2008 in een heftig ogend sportkostuum gehesen. Volgens Peugeot Thailand is het ontwerp geïnspireerd op dat van LeMans-monster 9x8, maar daarmee doet de Thaise tak van Peugeot geen recht aan waar de inspiratie werkelijk vandaan komt. Wat blijkt? Peugeot Thailand heeft het digitale werk van illustrator jpog.photograhie namelijk schaamteloos overgenomen.

Op de Instagram-pagina van jpog.photographie verschenen in september 2021 namelijk computertekeningen van een een heftige Peugeot 2008 waarin zijn digitale schepper invloeden van een WRC-rallykanon en een Pikes Peak-monster had verwerkt. De Peugeot 2008 Sport Concept lijkt er in ieder geval als twee druppels water op. De vormgeving en kleurstelling van de uitbundige bodykit komt overeen met wat we op het werk van jpog.photographie zien, de wielen hebben een vergelijkbaar ontwerp, de achterspoiler komt overeen en zelfs het stickerwerk dat op de showauto is aangebracht lijkt nagenoeg volledig overgenomen van de digitale voorstelling die in 2021 uit de vingers van jpog.photograhie kwam (foto's 9 t/m 11).

Onder een video die Peugeot Thailand op Instagram van de Peugeot 2008 Sport Concept plaatst reageert jpog.photografie dan ook met de nodige verbazing. "Wacht. Wat? Dit is mijn ontwerp uit 2021. Jullie hebben mijn ontwerp gestolen. Hoe is dat mogelijk?' - schrijft het account onder de video. We zijn in afwachting van een reactie van Peugeot op de kwestie en hebben ook jpog.photographie om een reactie gevraagd.