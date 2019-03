Opels ontwikkelingscentrum Rüsselheim kan inkrimpen

Opels gepresenteerde “Pace”-plan die bij de overname door het Franse PSA is gepresenteerd, neemt ook op het gebied van personeelsbesparingen steeds concretere vormen aan. In Opels grootste ontwikkelingscentrum ruilen 2.000 mensen hun baan in.

In het ontwikkelingscentrum in het Duitse Rüsselheim is volgens Opel sprake van overcapaciteit. Na maandenlange onderhandelingen tussen het management en de ondernemingsraad heeft de autofabrikant overeenstemming bereikt. Het belangrijkste doel is bereikt: 2.000 mensen zeggen hun werk bij Opel op. De medewerkers die stoppen, kunnen twee nieuwe paden bewandelen. Als eerste kunnen ze aan de slag bij het Franse Segula Technologies. Dit ingenieursbedrijf neemt naast een groot deel van het personeel ook delen van het ontwikkelingscentrum in Rüsselheim over. Opels ingenieurs blijven dan voor een groot deel aan de slag in de autobranche, want Segula werkt aan technologische doorbraken voor bijvoorbeeld autonome auto’s, maar ook voor elektrische vliegtuigen of energieopslag onder water.

Mochten de werknemers niet voor Segula aan de slag gaan, dan kunnen ze ook voor een vergoeding kiezen. De hoogte van deze vergoeding hangt van enkele criteria af. Werknemers die voor 1963 geboren zijn, kunnen gebruik maken van een aanbieding voor vervroegde uittreding met een gedeeltelijk pensioen.

Hoewel Opel het personeelsbestand in Rüsselheim met maximaal 2.000 mensen verkleind, blijft het centrum het kloppende hart voor de ontwikkeling van nieuwe Opels en Vauxhalls met alsnog 5.000 werknemers. Daarnaast blijft de kern van PSA’s ontwikkeling van lichte bedrijfswagens en nieuwe motoren daar liggen.