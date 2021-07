Opel volledig elektrisch in 2028

Steeds meer merken kondigen aan wanneer ze de verbrandingsmotor uitzwaaien. Ook Opel doet daaraan mee: in 2028 moeten alle modellen van het merk in Europa volledig elektrisch zijn. Daar zit eerst nog wel een belangrijke stap tussen.

Opel laat er net als vele andere automerken geen gras over groeien: aan het eind van dit decennium is het over en uit voor de verbrandingsmotor. Opel zet de deadline op 2028: vanaf dat moment wordt het merk in ieder geval in Europa volledig elektrisch. De tussenstap ligt over vier jaar in 2024: dan moet de gehele productmix van Opel geëlektrificeerd zijn. Dat betekent dat alle modellen vanaf dat moment mild-hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch zijn.

Opel gaat voor de elektrificatie naar alle waarschijnlijkheid vooral gebruik maken van het STLA Small-platform van Stellantis. Die basis kan een accucapaciteit van 37 tot 82 kWh herbergen, wat genoeg moet zijn voor de meeste modellen van Opel. Momenteel staan de Opel Corsa-e en Mokka-e, vooralsnog de enige twee EV's van het merk, op een door het voormalige PSA ontwikkelde basis. Het eerstvolgende model waar Opel het doek van trekt is de Astra. De C-segmenter komt op hetzelfde platform als de Peugeot 308 te staan en krijgt onder meer twee plug-in hybride varianten met 180 en 225 pk systeemvermogen. De Astra wordt vooralsnog niet volledig elektrisch, maar onder het mom 'green is the new cool' liggen er behoorlijk wat veranderingen op de loer voor Opel.