Opel keert terug in Rusland

Bij Opel zitten ze niet stil. Met het doel om tegen 2022 in 20 nieuwe exportmarkten actief te zijn, heeft het Duitse merk een grote slag geslagen: het keert terug in Rusland!

Later dit jaar start Opel de plaatselijke Russische verkoop met aanvankelijk drie modellen: de Grandland X, Zafira Life en Vivaro. Het merk sluit niet uit dat verdere modellen uit het gamma binnenkort volgen. Twee modellen worden vanaf het vierde kwartaal van dit jaar zelfs door de lokale bevolking in elkaar gezet, want de Zafira Life en Vivaro zien het levenslicht in PSA’s Russische fabriek in Kaluga. In 2015 verliet Opel de Russische markt.

Naast ervaren voormalige Opel-dealers zullen ook nieuwe Russische Opel-dealerbedrijven worden geopend. Opel mikt op 15 tot 20 dealers, allemaal in de grote steden, met kans op een verdubbeling op de lange termijn.

Opels doel is om tegen het midden van het komende decennium meer dan tien procent van het verkoopvolume buiten de Europese grenzen te realiseren. Een eerste slag is geslagen door de rentree in Rusland, tezamen met eerste afspraken met nieuwe handelspartners in Zuid-Afrika, Marokko, Tunesië en Libanon.