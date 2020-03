Ook Dacia Sandero met nieuwe LPG-motor leverbaar

Dacia heeft een hagelnieuwe Bi-Fuel-krachtbron in het magazijn liggen, een benzinemotor die ook met lpg (autogas) overweg kan. De nieuwe machine komt in de Duster te liggen, maar krijgt ook een plek in de Logan MCV en de Sandero. Van die laatste hebben we nu de prijzen.

In een soepele beweging knipt Dacia de turboloze SCe 75 én de geblazen TCe 90 uit de prijslijst van de Sandero en zet er slechts één motorversie voor in de plaats. Dat is wel direct een voordelige. De Sandero is vanaf nu namelijk alleen te krijgen met de nieuwe 1.0 TCe Eco-G, een motorversie die als TCe 100 Bi-Fuel op de prijslijst komt te staan. De vanafprijs van de Sandero ligt voortaan op € 13.730. Voor dat geld krijg je de Roemeen in Comfort-uitvoering. De enige andere keuze die Dacia je geeft, is de avontuurlijker uitgevoerde Stepway-variant waar het merk € 16.430 voor vraagt.

Met zijn vanafprijs van € 13.730 is de Sandero opvallend genoeg op papier iets goedkoper dan de ruimere Logan MCV, de station waarvan we eerder al de prijzen van de nieuwe TCe 100 Bi-Fuel meldden. Dat heeft te maken met het feit dat de goedkoopste Sandero een Comfort-uitvoering is, terwijl de Logan MCV daarnaast leverbaar is in een kalere Essential-trim. Net als bij de Sandero het geval is, is ook de Logan vanaf heden alleen nog met de nieuwe Bi-Fuel-krachtbron te krijgen en dat betekent dat de 90 pk sterke TCe is komen te vervallen. We weten nu ook wat de Logan MCV in Stepway-verpakking moet kosten: € 17.230.

De Duster behoudt een uitgebreider motorenpalet en is naast als Bi-Fuel ook met de TCe 100-, TCe 130- en zelfs met de TCe 150-benzinemotoren te krijgen. De Lodgy en Lodgy Stepway moeten het vooralsnog zonder Bi-Fuel-versie stellen en zijn alleen met de TCe 130-machine te krijgen, hetzelfde geldt voor de Dokker en Dokker Stepway.

Specificaties

De 1.0 TCe Bi-Fuel levert 100 pk en 170 Nm en is alleen te krijgen in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. De Sandero schiet er in 11,5 tellen (Stepway: 11,6 s) mee naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 182 km/h voor de reguliere variant en op 174 km/h voor de Stepway. De LPG-tank heeft een inhoud van 32 liter, terwijl de brandstoftank 50 liter brandstof aankan. Het gemiddeld gecombineerd verbruik op LPG ligt op 6,1 l/100 km op LPG en op 4,9 l/100 km op benzine. De Stepway-variant is scoort op deze vlakken 5,1 /100 km (LPG) en 6,3 l/100 km (benzine) en is daarmee iets dorstiger.

De Logan MCV en Logan MCV Stepway bereiken in respectievelijk 11,6 en 12,4 tellen een snelheid van 100 km/h en hebben een topsnelheid van 183 km/h en 180 km/h. De reguliere Logan MCV noteert een gemiddeld gecombineerd verbruik van 5,0 l/100 km op benzine en 6,2 l/100 km op LPG. De Logan MCV verbruikt met 5,1 l/100 km (benzine) en 6,4 l/100 km (LPG) iets meer. De inhoud van de benzine- en de LPG-tank is identiek aan die van de Sandero.