Ontslagrondes bij Tesla én Rivian

Tesla en Rivian schrappen allebei banen in de VS. Vooral bij Rivian gaat het om een significant aantal, terwijl Tesla één specifiek kantoor sluit.

Bij Tesla verdwijnen er 229 banen door sluiting van een vestiging in het Californische San Mateo. Zoiets is op zichzelf geen nieuws, maar het past in dit geval wel in een trend. Tesla liet namelijk al eerder weten dat het uit kostenbesparing banen wil schrappen, of in ieder geval het aantal vaste contracten terug te willen dringen. CEO Elon Musk vreest een recessie en is die liever voor.

Bij Rivian gaat het om een onduidelijk aantal werknemers, maar vermoedelijk wel een groter aantal. Carscoops meldt dat het vermoedelijk om zo’n vijf procent van het totale personeelsbestand gaat, wat zou neerkomen op 700 mensen. Ook Rivian zou de economische omstandigheden als reden noemen. Dit merk zit nog in de opstartfase en dat kost natuurlijk geld. De inkrimping is volgens een uitgelekte brief nodig om ‘op een verantwoorde manier’ te blijven groeien.