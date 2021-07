Onderhoudstips voor bestelauto's

Uitstellen kan zelfs funest zijn voor de motor en dan loopt het behoorlijk in de papieren. Bij Bosch Car Service is je bedrijfsauto in vakkundige handen en zorgen we ervoor dat je altijd met een gerust hart de weg op kunt, op weg naar klant, klus, kantoor of groothandel. Wat komt er tijdens een onderhoudsbeurt zoal aan de orde? We laten je een paar van de belangrijkste werkzaamheden zien.

Verse olie van levensbelang

De rol van olie wordt nogal eens onderschat, maar voor de moderne turbodieselmotoren is de juiste en schone olie enorm belangrijk. Ook daar speelt de digitalisering van het onderhoudssysteem een belangrijke rol, aangezien op het scherm is te zien welke soort en hoeveelheid olie na het aftappen in het carter moet. Op het elektronische vulpistool is die hoeveelheid exact instelbaar, zo gaat precies het juiste aantal liters de motor in.

Je staat er niet zo bij stil, maar uiteindelijk zijn het maar vier kleine rubbervlakken die het contact tussen de bus en de weg vormen. Die moeten in topstaat zijn en daarom wordt de profieldiepte

altijd gecontroleerd en kijkt de monteur of er geen onregelmatig slijtagepatroon is. Dat kan duiden op een versleten wielophanging.

Eén van de meest essentiële onderdelen zijn de remmen. Die krijgen het best zwaar voor hun kiezen met al dat gewicht. We bekijken en meten de dikte van de remschijven en remblokken en beoordelen of deze tot de volgende onderhoudsbeurt veilig mee kunnen. In overleg met de klant wordt bepaald of er preventief wordt vervangen of dat er tussen de beurten door een extra werkplaatsafspraak plaatsvindt.Zien en gezien worden, daar draait het om in het verkeer, zeker in de donkere periodes van het jaar. Dat begint onder meer met goede verlichting, een vast controleonderdeel tijdens de grondige voertuiginspectie.

Een goede wegligging begint niet alleen met goede banden, maar ook met een fit onderstel. De veren worden zwaar belast en kunnen soms spontaan breken. Schokdempers gaan tegenwoordig lang mee, bij lekkage is het einde verhaal.

Onderhoud aan je bestelbus nodig?

Regel je onderhoud bij één van de 425 Bosch Car Service autobedrijven en maak kans op fantastische Bosch prijzen.

Bekijk de actie