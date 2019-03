Nu officieel: de Seat el-Born

Het exterieur had voor de officiële onthulling weinig geheimen voor ons, want gisteren lekten de eerste foto’s al uit. Nu is het tijd voor het officiële bericht van Seat zelf. De el-Born, waarvan de naam op een buurt in Barcelona is geïnspireerd, rolt volgend al van de productieband in het Duitse Zwickau. De Seat is het tweede VAG-product die als basis het MEB-platform krijgt. Voor het koetswerk keken de ontwerpers overduidelijk even over de schutting bij de zustermerk Volkswagen, want de overeenkomsten met de I.D. Neo zien we in één oogopslag. Het front van de Seat lijkt alleen wat agressiever te zijn, zoals we van de sportieve VAG-tak kunnen verwachten. Aan de achterkant zien we een knipoog naar de komende Leon. Verder stond aerodynamica hoog op de prioriteitenlijst tijdens het ontwerp van de el-Born. Zo moeten een dubbele dakspoiler, turbinevormige 20-inch wielen en een dichte grille voor betere prestaties zorgen. Binnenin steelt een 10-inch groot scherm de show.

Seat claimt een WLTP-actieradius van maximaal 420 kilometer ver. De el-Born is 204 pk sterk en is voorzien van een 62 kWh batterijpakket. Hang je de Spanjaard 47 minuten aan een 100 kW supercharger, dan zijn de batterijen weer voor 80 procent gevuld. Daarnaast legde Seat de focus op energieverlies bij extreme buitentemperaturen. De waterpomp werd onder de loep genomen en zorgt er nu voor dat zo min mogelijk elektriciteit nodig is voor de koeling of verwarming. In de praktijk zou dat bij warme of koude dagen zo’n 60 kilometer aan bereik moeten schelen.

Op autonoom gebied leidt de el-Born op niveau 2 zijn eigen leven. In een aantal gevallen kan hij dus zelf sturen, accelereren en afremmen. Volgende week treffen we het studiemodel in Zwitserland, in 2020 volgt de marktintroductie.