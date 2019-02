‘Nissan wil niet langer voorzitter delen met Renault’

Volgens geruchten die de Financial Times in handen heeft, zou men in Japan binnenkort gaan voorstellen om voor de Japanse tak van de Renault-Nissan alliantie een aparte bestuursvoorzitter aan te stellen.

Een reden wordt in dit stadium nog niet gegeven, maar laat zich wel raden. Carlos Ghosn was bestuursvoorzitter van beide merken, CEO van Renault – Nissan en van Renault. Toen de verdachtmakingen tegen de man zich op begonnen te stapelen, had dat dus grote gevolgen voor het hele bedrijf. Om dat soort situaties in de toekomst te voorkomen, kan het verstandig zijn om minder macht bij één persoon onder te brengen.

Het opsplitsen van die macht is overigens al begonnen. Renault stelde onlangs Jean-Dominique Senard aan als voorzitter van de Raad van Bestuur, terwijl Thierry Bolloré nu CEO is van Groupe Renault.

Oud-topman Carlos Ghosn werd in november 2018 gearresteerd op verdenking van gesjoemel met de financiën van 'zijn' bedrijf. Sindsdien is Ghosn meerdere malen in staat van beschuldiging gesteld, telkens voor andere, doch soortgelijke zaken.