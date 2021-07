Nissan verhoogt winstverwachting ondanks chiptekort

Bij Nissan overheerst een optimistische stemming. Ondanks productieverstoringen door chiptekorten verwacht de autofabrikant dit jaar winst te kunnen boeken. Die positieve prognose is met name gebaseerd op het sterke tweede kwartaal van Nissan.

De zon is het afgelopen kwartaal weer gaan schijnen in het land van de rijzende zon. In ieder geval door de ruiten van het hoofdkantoor van Nissan, want de autofabrikant noteerde een operationele winst van omgerekend €583 miljoen in de boeken. Een jaar eerder boekte Nissan in dezelfde periode nog een verlies van omgerekend ruim €1,1 miljard. Het merk stelt door het sterke afgelopen kwartaal de winstverwachting naar boven bij. In het lopende boekjaar, dat tot maart 2022 duurt, verwacht Nissan een operationele winst van ruim €1,1 miljard te kunnen behalen. In mei voorspelden de Japanners nog dat ze dit boekjaar quitte zouden gaan draaien.

Nissan stelt de winstverwachting naar boven bij omdat de vraag naar auto's volgens de fabrikant erg sterk is. Het bedrijf zei eerder nog dat de chiptekorten dit jaar tot een productieverlies van 500.000 auto's zouden kunnen leiden, grotendeels in de eerste helft. Volgens topman Makoto Uchida probeert Nissan dat productieverlies in de tweede helft van het fiscale jaar voor een groot deel goed te maken, hoewel de chiptekorten volgens hem wel een probleem blijven en de verkopen zullen raken. De chiptekorten hebben onder meer invloed op de introductie van de Ariya, een belangrijk model voor Nissan. De EV komt nu in de winter op de markt in Japan, de Nederlandse introductie staat gepland voor komend voorjaar.