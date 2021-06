Nissan Note Aura: meer anders dan je denkt

Nissan presenteert in Japan een nieuwe versie van de Note: de Nissan Note Aura. In eerste instantie lijkt het te gaan om een chiquere uitvoering, maar een tweede blik leert dat er toch echt meer aan de hand is.

De geheel nieuwe Nissan Note werd in Japan in november gepresenteerd. Nu volgt de Note Aura, die volgens Nissan gezien moet worden als een meer ‘premium’ alternatief voor de reguliere Note. Een chiquere uitvoering dus, die zich onderscheidt met onder meer een fraaier afgewerkt interieur en meer luxe.

De Note Aura is echter meer dan dat. Zo nemen we een ander front waar, met plattere koplampen die ongetwijfeld alleen geschikt zijn voor de standaard aanwezige led-techniek. De dagrijlichten onderaan nemen ook een andere vorm aan, net als de voorbumper die hoger eindigt om het gat onder de nu kleinere lichtunits op te vullen. Ook aan de achterzijde noteren we unieke led-lichtunits.

Het grootste optische nieuws is echter tegelijkertijd ook het meest onzichtbaar. Kijk maar eens goed naar de onderstaande schuifplaat: de hele flank van de Aura (rood) is achteraan nét even anders. De vouw onder de zijruitpartij die bij de reguliere Note (blauw) keurig de lijn van de achterste zijruit volgt, loopt bij de Note Aura tot het bittere einde horizontaal.

Dat lijkt een bizarre stap. Het aanpassen van een achterscherm is namelijk een ingewikkelde ingreep, terwijl dit ogenschijnlijk een verschil is dat voor 99 procent van de mensen nauwelijks waarneembaar is. De Note Aura is door z’n nét even andere koetsje naar verluidt ook een paar mm breder dan een reguliere Note, al levert dat uiteraard geen extra binnenruimte op.

Onderhuids is de Note Aura net als de normale Note elektrisch aangedreven, maar geen EV. Een driecilinder 1.2 voorziet de elektromotor die de aandrijving verzorgt van stroom, maar drijf niet zelf de wielen aan. Inmiddels is er ook een vierwielaangedreven variant van deze E-Power-aandrijflijn, die dan ook over twee elektromotoren beschikt. Nissan belooft bovendien dat de voornaamste elektromotor nu 100 in plaats van 85 kW levert, voor een soepeler acceleratie.