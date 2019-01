Nissan IMs Sports Sedan Concept onthuld

Sedans die hoog op de poten staan, zijn niet erg gebruikelijk. Volvo had de S60 Cross Country, Lada heeft de Vesta Cross en met een beetje persen krijgen we de Suzuki SX4 Sedan ook in dat straatje. Nissan vindt een sedan met extra bodemvrijheid wel interessant, zo blijkt uit de iMS Sports Sedan Concept die het merk tijdens de North American International Auto Show heeft geparkeerd. Volgens Nissan staat het studiemodel voor "[...] de geboorte van een geheel nieuw segment: dat van de opgehoogde sportsedan". Bijzonder.

De iMS Concept is een sedan zonder B-stijlen en met een opmerkelijke indeling van het interieur. Zo biedt de auto plaats aan de bestuurder, aan de bijrijder en is er in het midden van de auto één grote stoel geplaatst. Daarachter zien we twee kleinere zetels die weg te klappen zijn.

De auto is volledig elektrisch, dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven en is in staat om geheel zelfstandig een weg door het verkeer te vinden. Volgens zijn scheppers heeft de auto een ideale gewichtsverdeling van 50:50, iets dat de dynamiek positief beïnvloedt. Verder is luchtvering aanwezig zodat de auto ook zeer comfortabel kan zijn.

De elektromotoren zijn samen goed voor 490 pk en 800 Nm koppel. Het accupakket heeft een capaciteit van 115 kWh en in theorie moet de iMS Concept ruim 610 kilometer kunnen rijden op één lading. Pas overigens bij stoepranden: de wielen van deze Nissan meten maar liefst 22-inch.

Nissan laat verder weten dat het tot 2022 maar liefst 7 nieuwe EV's op de markt brengt. Daar rekent het merk de Leaf e+ niet bij.