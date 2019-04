Nio volgt trend: concept-car is coupé-SUV

Wat de omschrijving over de nieuwe auto betreft, houdt Nio het binnen de perken. Verder dan een “toekomstig model wordt gepresenteerd” komen we niet. De schimmige teaser geeft echter wel een belangrijk detail weg: de daklijn loopt sportief af, wat duidt op een coupé-achtige SUV. Daarmee lijken de Chinezen een wereldwijde trend te volgen, want het concept komen we al bij een tal van andere merken tegen.

Op de beursstand in Shanghai treffen we verder de EP9 sportauto en de ES8 en ES6-SUV’s. Die laatste twee beschikken over respectievelijk 653 pk en 544 pk. De ES6 sprint binnen 4,7 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 200 km/h. Het accupakket dat Nio standaard in de ES6 lepelt heeft een capaciteit van 70 kWh, optioneel is dit te vergroten naar 84 kWh. De actieradius met het grootste pakket bedraagt (na NEDC-metingen) 510 kilometer. Cijfers die we mogelijk ook terug gaan zien bij Nio’s nieuwste model. De beurs waar het feest moet plaatsvinden gaat 16 april van start.