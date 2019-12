Nieuwe Suzuki Hustler is productierijp

Gisteren liet Daihatsu de Taft Concept zien, een vooruitblik op een nieuwe kei-car waar een zweem van offroadcapaciteiten omheen hangt. Die hoekige en relatief stoer ogende kei-car neemt het straks op tegen auto's als de Suzuki Hustler, een even hoge als hoekige stadsrakker die toe is aan een nieuwe generatie. Eind september schoof Suzuki de Hustler Concept op het podium en nu is het tijd om de daadwerkelijke productieversie te verwelkomen.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de nieuwe, tweede generatie van de Hustler is niet bepaald een verrassing. De Hustler Concept was in tegenstelling tot veel andere studiemodellen niet volgehangen met enorme wielen, stoere spoilers of boos kijkende verlichting. Daar komt bij dat de verse Hustler, hoewel hij veel hoekiger is dan voorheen, in grote lijnen toch sterk lijkt op zijn voorganger. Hij staat op het Heartect-platform van Suzuki, een zeer compacte basis die het merk in India onder meer gebruikt voor de bijzonder genaamde S-Presso. Ondanks de generatiewissel groeit de jongste Hustler nauwelijks ten opzichte van zijn voorganger. Hij is met een lengte van 3.395 mm - uiteraard om binnen de kei-wetgeving te vallen - opnieuw op een haar na 3,4 meter lang en ook de breedte is met 1,48 meter ongewijzigd. De wielbasis neemt met 3,5 centimeter toe, tot 2,46 meter. Die extra centimeters komen volgens Suzuki vooral ten goede aan de passagiers op de achterbank. Verder is de Hustler met zijn hoogte van 1,68 meter 2,5 centimeter hoger dan zijn voorganger.

De vormgeving van het interieur is identiek aan die van de Hustler Concept en dat betekent dat ook het binnenste is opgebouwd uit drie cirkelachtige vormen waarin onder meer het instrumentarium en de infotainment zijn ondergebracht. Het infotainmentscherm heeft een diameter van 9-inch en dat is in de kei-carklasse zeer behoorlijk. Op de motorenlijst staat een atmosferische 660 cc driecilinder die een zeer bescheiden 49 pk en 58 Nm levert. Voor meer vermogen zorgt een geblazen versie van die krachtbron, een machientje dat 64 pk en 98 Nm opwekt. Beide krachtcentrales zijn overigens voorzien van mild-hybrid techniek.

De in 2013 gepresenteerde oer-Hustler wist in zijn eerst twee verkoopjaren in Japan veel klanten naar de showrooms te lokken. Alleen al in 2015 werden zo'n 100.000 exemplaren verkocht, maar vorig jaar bleef de verkoopteller op dik 65.000 stuks steken. Dit jaar staat de Hustler-verkoopteller op nog geen 50.000 stuks en dus komt de aflossing van de wacht op een goed moment.

De vanafprijs van de nieuwe Hustler bedraagt omgerekend € 11.266,-. Wie de absolute topversie bestelt, komt uit op een prijskaartje van € 14.416.