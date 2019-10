Nieuwe SUV van Genesis verkent de 'Ring

Ruim twee jaar geleden liet Genesis tijdens de New York International Auto Show de GV80 Concept zien, een vooruitblik op een forse SUV met zeven zitplaatsen. Die auto krijgt twee kleinere hoogpotigen onder zich, auto's die waarschijnlijk GV60 en GV70 gaan heten. Welke van die twee op deze foto's zijn benen strekt op de Nürburgring-Nordschleife is niet geheel duidelijk, maar dat de luxueuze Koreaan veel van z'n koetswerk laat zien staat buiten kijf.

Het is overduidelijk dat Genesis zich voor de koets van deze kleinere SUV duidelijk heeft laten inspireren door die van de op stapel staande GV80. Slechts de iets sterke oplopende taillelijn, de kleinere raampartij en de sterker aflopende daklijn verraden de ware aard van deze nieuwkomer. Aan de achterzijde zijn de in de achterklep aangebrachte uitsneden voor de achterlichten zichtbaar. Onderaan de achterbumper zien we twee forse uitlaateindstukken. Over de gehele lengte van de flank is een opmerkelijke vouw waar te nemen. Onderhuids verwachten we veel techniek tegen te komen die het merk al toepaste op de G70, een in 2017 gepresenteerde sedan die het moet opnemen tegen auto's als de BMW 3-serie. De SUV op deze foto's, of hij nou GV60 of GV70 gaat heten, krijgt op zijn beurt auto's als de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes-Benz GLC tegenover zich.