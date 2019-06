Nieuwe Opel Astra niet alleen uit Rüsselsheim

Gisteren schreven we dat de nieuwe Astra in Rüsselsheim van de band gaat lopen. Dat wordt niet de enige productieplek van de nieuwe middenklasser.

Momenteel produceert Opel de Astra in het Poolse Gliwice en in het in het Verenigd Koninkrijk gelegen Ellesmere Port. Gisteren konden we al melden dat de volledig nieuwe Astra straks in Rüsselsheim gebouwd gaat worden. De faciliteit in Polen knipt de Astra-productie uit zijn portfolio, maar gelukkig voor de Britten blijft de fabriek in het Verenigd Koninkrijk wél gewoon Astra's bouwen.

De Vauxhall Ellesmere Port geheten fabriek produceert de Astra al sinds het aantreden van de eerste generatie van die auto voor de thuismarkt. De Chinese consument moet het straks zeer waarschijnlijk wél zonder Astra doen. Het huidige model wordt in China gebouwd én verkocht als Buick Verano, maar nu Opel onder de vleugel van Groupe PSA opereert, is de kans miniem dat de auto daar straks nog bestaat. De nieuwe Astra komt in 2021 op de markt en krijgt - hoe kan het ook anders - ook een geëlektrificeerde versie. Zeer waarschijnlijk gaat het niet om een volledig elektrische variant, maar om een plug-in hybride.