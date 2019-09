Nieuwe ontwerper voor Genesis' Europese designstudio

Filippo Perini mag zich vanaf heden Chief Designer van Genesis' Advanced Design Studio in Europa noemen. Perini is niet de minste. Tussen 1995 en 2002 was hij als ontwerper werkzaam bij Alfa Romeo. Tussen 2003 en 2004 tekende Perini in de functie van Senior Designer voor Audi, waarna hij de overstap maakte naar Lamborghini. Van 2004 tot 2006 was Perini Head of Exterieur en Interior Design bij Lamborghini, waarna hij promoveerde tot Head of Design bij het merk. Die functie vervulde hij tot 2016. Van 2015 tot nu, met een jaartje overlap dus, was Perini Head of Design bij designstudio Italdesign.

Het is nog altijd de vraag wanneer Genesis precies naar Europa komt. De voorlopige verwachting is dat het merk in 2020 naar Europa komt. In 2015 werd Genesis al losgeweekt van Hyundai. De eerste Genesis was de G90, een S-klasse-achtige die vorig jaar grondig onder het mes ging. Momenteel heeft het merk nog de G80 (voorheen Hyundai Genesis) en de fors kleinere G70 in het gamma. De komende twee jaar komen daar in ieder geval nog twee SUV's bij, de GV80 en GV70.