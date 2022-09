Nieuwe Nissan X-Trail blijft onder de 50 mille

De prijzen van de nieuwe Nissan X-Trail zijn bekend. De vanafprijs van de nieuwe X-Trail ligt een stuk hoger dan die van het vorige model. Dat houdt verband met de e-Power-aandrijflijn die Nissan standaard in de SUV hangt. De Nissan X-Trail wordt namelijk altijd elektrisch aangedreven, maar is geen EV.

De vorige generatie Nissan X-Trail stond vanaf net geen €38.000 bij de dealers. Voor dat geld kreeg je de X-Trail met 160 pk sterke 1.3 benzinemotor. De nieuwe X-Trail kost ruim €10.000 meer. Dat is een flinke prijstoename, maar wel een die eenvoudig te verklaren is.

De nieuwe Nissan X-Trail heeft namelijk altijd een e-Power-aandrijflijn, hardware die een stuk complexer is dan een aan een transmissie geknoopte 1.3. Daarbij drijft een elektromotor de voorwielen aan en haalt die elektro-unit zijn levenslust uit een klein accupakket dat constant gevoed wordt door een innovatieve benzinemotor. Dat is een 1.5 met variabele compressie. De Nissans X-Trail met e-Power-hart rijden in theorie als een reguliere elektrische auto. Je profiteert dus van directe, lineaire acceleratie en kunt de SUV dus ook met e-Pedal Step met één pedaal laten versnellen en afremmen.

Diverse smaken

De vanafprijs van de Nissan X-Trail bedraagt €48.390. Voor dat bedrag krijg je de Nissan X-Trail me 204 pk en 330 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Met deze aandrijflijn zit de Nissan X-Trail in 8 tellen op de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 170 km/h. De X-Trail is voor dit bedrag uitgevoerd als Acenta, maar is er ook als N-Connecta, Tekna en Tekna Plus. Wil je meer vermogen? Ga dan voor de Nissan X-Trail e-4orce 4wd. Die vierwielaangedreven variant heeft een systeemvermogen van 213 pk en kost als Acenta minimaal €52.390. Ook de X-Trail met deze aandrijflijn is er als N-Connecta, Tekna en Tekna Plus. Tot op heden gaat het in alle gevallen om versies met vijf zitplaatsen.

Maar! Nissan levert de nieuwe X-Trail ook als zeven zitplaatsen. Ga je voor een Nissan X-Trail met zeven zitplaatsen, dan valt er op motorenvlak niet veel te kiezen. Enkel de e-4orce 4wd-aandrijflijn is in combinatie met een zevenzitsconfiguratie te krijgen. Als Acenta kost hij minimaal €53.390. De nieuwe Nissan X-Trail is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden begin november in Nederland verwacht.

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Nissan X-Trail omvat onder meer Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, een actieve dodehoekassistent, uitgebreide cruise control, verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, automatische verlichting, automatische ruitenwissers en 18-inch lichtmetaal. Ook zijn full-ledkoplampen, ledachterlichten, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een automatisch dimmende binnenspiegel en een 8-inch multimediascherm standaard.

De N-Connecta voegt zaken als een 360-graden-camera, dakrails, kunstleer op het dashboard en deurpanelen, sfeerverlichting en een 12,3-inch digitaal instrumentarium aan toe. De Tekna voegt daar onder meer ProPilot Assist, ProPilot Park, matrix-ledkoplampen, 19-inch lichtmetaal, half kunstlederen bekleding, ziverkleurige afwerking aan het exterieur, een automatisch bedienbare achterklep, over drie zones gescheiden klimaatregeling, een inductielader, een head-updisplay en verwarmbare voorstoelen én een verwarmbaar stuurwiel aan toe. Topversie Tekna Plus gaat daar op zijn beurt met 20-inch lichtmetaal, led-mistlampen, een glazen panoramadak, lederen bekleding en voorstoelen met massagefunctie overheen.

Prijslijst Nissan X-Trail