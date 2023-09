Nieuwe Mini Countryman: groter, ruimer en ook elektrisch

Highlights

Stuk groter en ruimer

Ook volledig elektrisch

Tot 433 km rijbereik

JCW met benzinekracht

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat je hier met de nieuwe Mini Countryman te maken hebt. Hij oogt een stuk hoekiger dan de uitgaande Countryman en heeft diverse designdetails die horen bij het nieuwe hoofdstuk waaraan Mini nu begint. De nieuwe Mini Countryman heeft een achthoekige grille, de koplampen zijn veel hoekiger dan eerder en ook aan de achterkant zien we vooral wat rechtere lijnen. Zo zijn de achterlicht smaller en hoger dan bij zijn voorganger. Langs de flanken zitten er nog wel wat rondingen in, al worden die boven de wielkasten wel vergezeld door scherpe vouwen. De nieuwe Mini Countryman staat op maximaal 20-inch wielen en dat draagt bij aan het forse voorkomen.

Hij ziet er niet alleen een stuk kloeker uit dan voorheen, de Countryman is dat ook zeker. In de lengte is er zo’n 13 cm bijgekomen; waarmee de Countryman zich nu over 4,43 m uitstrekt. Hij is 1,84 m breed en de hoogte is met afgerond 1,66 m zo’n 6 cm gegroeid. Dat laatste levert uiteraard vooral meer hoofdruimte op, maar uiteraard is ook de bagageruimte flink gegroeid. Normaal is dat 450 liter, maar met de achterstoelen plat gaat dan naar maximaal 1.530 liter, afhankelijk van de gekozen motorisering. Over het interieur gesproken: dat is duidelijk ‘Mini nieuwe stijl’. Het is weliswaar nog herkenbaar als een Mini-interieur, maar is een stuk minimalistischer van opzet. De grote eycatcher is het ronde, centraal geplaatste infotainmentscherm, dat in de standaardversie ook alle informatie biedt. Er is dus in de basis geen instrumentarium, wie wel pal voor zijn neus onder meer de snelheid in beeld wil krijgen, kan tekenen voor een head-up display.

Benzine en elektrisch

De nieuwe Mini Countryman wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een elektrische auto, al komen er vanwege zijn ook nog voor brandstofmotoren geschikte basis ook nog gewoon benzineversies op de markt. Maar goed, eerst de elektrische Mini Countryman dus. Er komen twee varianten; de Countryman E en de Countryman SE ALL4 met vierwielaandrijving. Die zijn allebei wat sterker dan eerder werd gecommuniceerd. De Countryman E is 204 pk en 250 Nm sterk en een actieradius van 462 km (WLTP). De voorwielaangedreven Mini Countryman E gaat van 0 naar 100 km/h in 8,6 seconden en heeft een topsnelheid van 170 km/h. Dan de sterkere Mini Countryman SE ALL4. Die kan aan de slag met 313 pk en een koppel van 494 Nm en schopt het met een volle accu tot 433 km. Hij komt dus wat minder ver, maar is wel aanzienlijk sneller van 0 tot 100 km/u: dat is in 5,6 seconden gepiept. Net als bij de Countryman E is topsnelheid relatief bescheiden; 180 km/h. Bijladen van de elektrische Mini Countryman kan met 22 kW tot (aan de snellader) 130 kW. In dat laatste geval gaat de acculading in minder dan een halfuur van 10 naar 80 procent.

Over de benzineversies van de nieuwe Mini Countryman doet men nog niet zoveel uit de doeken. Er komen in elk geval in het begin drie versies: de voorwielaangedreven Mini Countryman C, de Countryman S ALL4 met vierwielaandrijving en de sportieve topversie JCW. Als we even kijken naar technische broer BMW X1, dan mag je rekenen op vermogens van 136 pk tot ruim 300 pk. De Countryman S is mogelijk een 245 pk sterke plug-in hybride en de JCW een stekkerhybride met een systeemvermogen van 326 pk. Uitgebreidere informatie volgt ongetwijfeld snel, net als een verwachte introductieperiode en prijzen.