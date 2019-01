Nieuwe Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki - de Indiase tak van Suzuki - heeft in India een nieuwe Wagon R gepresenteerd. Die nieuwkomer is bij lange na niet zo hip als de actuele Wagon R die Suzuki in Japan op de prijslijsten heeft staan (foto 13 t/m 15). Toch is Maruti Suzuki zo trots als een pauw op zijn nieuwe compacte inzending.

Maruti Suzuki meldt namelijk trots dat het voor het eerst is dat er voor de Indiase Wagon R een volledig eigen koetsje is ontworpen. De Wagon R die tot voor kort op de Indiase prijslijsten stond, was namelijk een diverse keren gefacelifte versie van de internationale versie van de oer-Wagon R (foto 12), de Wagon R+. Die auto stond in Nederland in 1997 voor het eerst op de prijslijsten en verdween in 2001 weer van de markt toen generatie twee zich aandiende.

De nieuwe Wagon R meet 3,66 meter in de lengte, is 1,68 meter hoog en 1,62 meter breed. Daarmee is hij 14 centimeter langer, 14 centimeter breder en 2 centimeter hoger dan zijn voorganger. De wielbasis is met 3,5 centimeter toegenomen tot 2,44 meter. Daarbij slankt de Wagon R zo'n 20 kilo op ten opzichte van het oude model. Het gewicht ligt daarmee op, afhankelijk van de gekozen uitvoering, 805-845 kilo. Op de motorenlijst zet Maruti Suzuki een 68 pk sterke 1.0 én een 83 pk krachtige 1.2, beide benzinemotoren. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak of met een gerobotiseerde transmissie.