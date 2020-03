Nieuwe Italiaanse halfintegraal Granduca

De nieuwe modellen hebben een dubbele bodem, die vooral in Duitsland en Scandinavië veelgevraagd is. Bij de Granduca is deze 20 cm diep en verdeeld in vakken; helemaal achterin zijn de watertanks (vorstvrij) opgeborgen. Roller Team spreekt over een inhoud van 690 liter voor de dubbele bodem. Aan twee kanten van de camper is een luik met een inhoud van 550 liter.

Vanuit het gangpad is een groot vak van 105 liter bereikbaar. Bij de entree vind je gelijk een vak waarin je bijvoorbeeld je schoenen kwijt kunt. De watertanks zijn bereikbaar via een luikje in het gangpad. De kranen - vorstvrij opgeborgen - zijn bereikbaar via de garage. De dubbele bodem zorgt uiteraard wel voor een iets hoger voertuig: de Granduca is net boven de 300 cm. De halfintegraal is er in drie uitvoeringen, alle 750 cm lang. Er is keus tussen een queensbed of enkele bedden achterin.