Nieuwe interieurontwerper bij Skoda

Peter Olah is de nieuwe designbaas van de interieurafdeling van Skoda. Zoals wel vaker bij een wisseling van de macht is de nieuwe ontwerpgoeroe geen onbekende bij zijn werkgever. Olah werd in 2005 senior designer bij Skoda en vertrok een jaar later naar het Volkswagen Group Design Center in Potsdam waar hij voor diverse merken van de Volkswagen Group het potlood ter hand nam. Vanaf 2007 klopte Olah weer aan bij Skoda's hoofdkantoor in Mladá Boleslav waar hij onder meer verantwoordelijk werd voor het opzetten van een designstrategie voor de interieurs van Skoda.

Een groot deel van zijn werkzaamheden als Head of Interior Design is voor Peter Olah dus niet nieuw. De nieuwe designbaas is zodadelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van alle Skoda-interieurs, maar houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van het ontwerp van de interfaces van onder meer de infotainmentsystemen. Ook mag Olah het samenstellen van de lakkleuren, de interieurstoffen en zaken als afwerkingsstrips tot zijn takenpakket rekenen.