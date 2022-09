Nieuw logo voor Citroën

Voor de negende keer in zijn ruim 100-jarige bestaan introduceert Citroën een nieuw logo. Het nieuwe logo gaat hand in hand met een nieuwe 'merkidentiteit' waarmee het merk naar eigen zeggen een nieuw hoofdstuk inluidt.

Het nieuwe Citroën-logo is een vereenvoudigde versie van het bekende beeldmerk en grijpt terug op het oorspronkelijke logo van het merk. We zien twee eenvoudige en meer 2D-achtige chevrons die in een ovaal zijn geplaatst. Eronder is in strakke, moderne typografie de merknaam uitgeschreven. Het nieuwe logo debuteert binnenkort op een nieuw studiemodel waarmee Citroën in grote lijnen laat zien welk pad het in de toekomst zal bewandelen. Het merk geeft al weg dat het een gezinsauto wordt.

De nieuwe logo's en de herziene typografie zijn niet alleen voor auto's, maar ook voor alle communicatie- en marketinguitingen van het merk bestemd. Verwacht de nieuwe huisstijl dan ook zeker terug in reclamespotjes en op de panden van de Citroën-dealers. De nieuwe logo's gaan hand in hand met een nieuwe slogan: 'Nothing Moves Us Like Citroën'.

De vorige keer dat Citroën zijn logo veranderde was in 2016. Toen introduceerde het merk een vereenvoudigde versie van het logo dat in 2009 werd gepresenteerd. Merknaam Citroën was voortaan niet meer in het rood uitgeschreven en de chevrons kregen een meer simplistisch design, al behielden ze het 3D-effect. De chevrons zijn nog altijd een verwijzing naar de tandwielen met visgraatvormige tanden waar Citroën-oprichter André Citroën aanvankelijk een patent op had voordat Citroën een autofabrikant was.