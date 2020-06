Nieuw infotainment voor Skoda's Superb, Kodiaq en Karoq

Skoda houdt de uitrusting en motorisering van haar modellen voor het volgende modeljaar tegen het licht. Dat betekent onder andere dat de bestellijst er voor een aantal modellen qua motoren iets anders uit zal zien, maar ook dat er veiligheidssystemen bij komen en kleine uiterlijke details veranderen. Die belangrijkste veranderingen voor diverse modellen kwamen al eerder aan bod. Er blijkt echter nog wat meer in het vat te zitten, namelijk op het gebied van infotainment. De nieuwste generatie daarvan komt naar de modellen die momenteel nog van een oudere variant gebruikmaken; de Superb, Kodiaq en Karoq. Ook krijgen de Scala en Kamiq een (kleinere) update op dat gebied, die hebben in de basis al deze generatie van het systeem aan boord.

Het is de inmiddels derde generatie van het infotainmentsysteem van de Volkswagen Groep, met als belangrijkste noviteit dat er meer gepersonaliseerd kan worden. Instellingen voor de auto kunnen aan een persoonlijk profiel (Skoda Connect) worden gekoppeld en ook opgeroepen worden in andere Skoda's. Daarbij is de digitale assistent van de partij en kunnen smartphones draadloos via Smartlink verbonden worden en de functionaliteiten daarvan via Apple Carplay, Android Auto of Mirrorlink worden gebruikt. Ook is er voortaan uitgebreider online radio te luisteren. Voor randapparaten in de auto zijn er voortaan USB-C-aansluitingen in plaats van USB-A. Ook voegt Skoda een dergelijke USB-aansluiting toe boven de achteruitkijkspiegel.