Nederlandse waakhond bekijkt ‘enorm’ datalek bij Tesla

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt of het een onderzoek moet starten naar een flink datalek bij Tesla. Via een oud-werknemer in Duitsland zou voor 100 gigabyte aan gegevens op straat liggen van onder meer klanten en werknemers.

De Duitse krant Handelsblatt kwam donderdag naar buiten met informatie over het lek. De waakhond in de Duitse deelstaat Brandenburg schakelde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in, omdat Tesla's Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat. Het is aan de AP om te bepalen of er diepgravend onderzoek nodig is naar de zaak.

Tussen de gelekte data zitten volgens het bericht onder meer burgerservicenummers van medewerkers. Ook dat van CEO Elon Musk daarbij horen. Verder bevat het lek volgens Handelsblatt privé-mailadressen, telefoonnummers en salarissen. Van klanten zijn ook bankgegevens gestolen.

Daarnaast zouden geheime gegevens over de auto's zelf op straat liggen. Zo zou blijken dat er duizenden klachten zijn over de autopilot van de Tesla's, bijvoorbeeld over plotseling optrekken of remmen. Heel verwonderlijk is dat overigens niet, want middels een 'bug report' kunnen Tesla-rijders onderweg eenvoudig zo'n klacht doorsturen. Tesla zou medewerkers opdragen om informatie over de incidenten achter te houden, om aanklachten te voorkomen.

‘Niet eerder meegemaakt’

Volgens de toezichthouder in Brandenburg gaat het om een ‘enorm’ datalek, meldt het Algemeen Dagblad. "Zo'n grote schaal heb ik niet eerder meegemaakt", zegt een vertegenwoordiger daar. Die heeft het dossier overgedragen aan de Nederlandse AP. Een woordvoerder daarvan wil niet inhoudelijk ingaan op de zaak. "We zijn geïnformeerd en bekijken de zaak. Dat is alles wat ik erover kan zeggen" Doorgaans duurt het enkele weken voor de autoriteit heeft bepaald of een officieel onderzoek nodig is.

De data zou zijn gestolen door een ‘ontevreden ex-werknemer’, aldus een advocaat van Tesla tegen Handelsblatt. Die zou als servicetechnicus toegang hebben gehad tot de gegevens. Tesla bekijkt of de man kan worden vervolgd.