Mysterieus nieuw model Tesla duikt op in China

De opening van Tesla's Gigafactory 3 in China was al groot nieuws, maar er lijkt nog meer in het Chinese vat te zitten. Eerder liet Tesla al weten dat het een R&D-centrum wil openen in China, met als doel van de grond af in China ontwikkelde producten. In die plannen had Tesla het over een in China ontwikkelde en gebouwde auto voor de wereldmarkt. Wat daarmee concreet bedoeld wordt, laat zich voorlopig nog raden. Er duikt nu in ieder geval al wel een mysterieuze Tesla op in een officieel Chinees presentatiedocument van het merk, verspreid via WeChat.

De auto in kwestie doet sterk denken aan de Model Y, die sowieso in China gebouwd gaat worden. Hij lijkt echter een slagje kleiner te zijn en vooral de achterkant is wezenlijk anders. Het lijkt te gaan om een kleinere hatchback of cross-over. Mocht dat werkelijk het geval zijn, dan gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid om een model dat onder de Model 3 in het gamma komt. Tel daarbij op dat de productie in China plaats zal vinden en je hebt een nieuwe goedkoopste Tesla voor je. De tijd zal het leren.