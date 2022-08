Musk: ‘olie en gas voorlopig nog nodig’

De CEO van de grootste bouwer van elektrische auto’s ter wereld, Tesla’s Elon Musk dus, is altijd goed voor een spraakmakende uitspraak. Zo ook nu: Musk zegt dat olie en gas voorlopig nog nodig zijn om de samenleving in stand te houden. En er is ook nog nieuws over zelfrijdende Tesla’s.

Elon Musk liet zich zien en horen tijdens Offshore Northern Seas 2022, een energie-conferentie in het Noorse Stavanger. In het licht van dat thema is het niet zo gek dat hij stelt dat olie en gas voorlopig nog nodig zijn. Volgens Musk is het zaak om de productie van die fossiele brandstoffen voorlopig op peil te houden, terwijl er ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe en betere vormen van hernieuwbare energie. Doen we dat niet, dan zal volgens Musk ‘de beschaving afbrokkelen’. Wellicht geen al te gek idee, aangezien we daar nu al de eerste voortekenen van zien.

Zelfrijdende auto’s

Op dezelfde conferentie doet Elon Musk volgens Reuters ook een boekje open over Tesla’s die volledig zelf kunnen rijden. Tesla’s vergaande autonome functies worden al jaren geschaard onder de noemer ‘Full Self Driving’, wat de autobouwer op veel kritiek is komen te staan. Volgens Musk is die kritiek echter onterecht, omdat gebruikers weten dat ze nog met een bétaproduct, dus in de testfase, onderweg zijn. Voor het einde van het jaar moet er een serieuzere versie van dit FSD-systeem verschijnen, al weten we nog niet exact wat dat betekent. De Verenigde Staten zijn uiteraard als eerste aan de beurt, maar Europa wordt ook meteen genoemd. Of het hier tijdig gaat lukken, hangt volgens Musk vooral af van regelgeving.