Musk: Europees Supercharger-netwerk compleet in 2019

Aangezien een tweet nog altijd een strikte maximumlengte heeft treedt de spraakmakende Tesla-topman niet in detail over de uitbreiding van het Europese netwerk aan Tesla-snelladers. Op de website van Tesla is gelukkig het bovenstaande overzicht te vinden. Behalve bestaande Superchargers staan ook locaties die in de nabije toekomst worden gerealiseerd daarop.

Als de grijze locaties eenmaal rood zijn geworden is er met name in Oost-Europa sprake van een flinke uitbreiding. Zo wordt het mogelijk om Roemenië te doorkruisen en wordt ook de route die via Litouwen en Letland naar Moskou gaat gedekt, zij het minimaal. In West-Europa, waar nu eenmaal meer Tesla’s rondrijden, is de dekking nu al heel aardig voor elkaar, maar komen er nog flink meer locaties bij. Ook voor Nederland en België gaat dat op. De kaart tot in detail uitpluizen kan hier.