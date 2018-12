Morgan zwaait V8 uit en blikt vooruit

Morgan presenteerde tijdens de Autosalon van Genève in maart dit jaar onder andere de Plus 8 50th Anniversary Edition. Met die speciale uitgave van de Plus 8 vierden de Engelsen de vijftigste verjaardag van de Plus 8, maar er zat ook een klein pijnlijk randje aan de feestelijke editie. Het zou namelijk de laatste Morgan zijn die met een achtcilinder was uitgerust. Morgan neemt afscheid van de V8 (N62) die het al jaren bij BMW inkoopt. Met het verdwijnen van een V8 bij Morgan zijn de dagen van de Aero 8 en Plus 8, die zo heten juist vanwege hun achtcilinders, geteld. Volgend jaar maken we echter kennis met een nieuwe creatie van de eigenwijze fabrikant.

Morgan zegt namelijk volgend jaar een 'Wide Body'-sportauto op de markt te brengen, een auto die het bedrijf omschrijft als de op dynamisch vlak meest capabele auto van het merk ooit. De auto komt bovenaan de statusladder van Morgan te staan en dat betekent dat hij uiteraard ook een stukje duurder wordt dan de Roadster, Plus 4 en 4/4 die het merk levert. Het bedrijf geeft daarbij aan dat de nieuwe inzending niet als directe opvolger van de Plus 8 en Aero 8 dient. De nieuwkomer is gebouwd rond een aluminium chassis, een basis die tweemaal zo stijf moet zijn als de aluminium basis die het voor de al genoemde Aero 8 heeft gebruikt. Naar verwachting klopt Morgan ook voor de nieuwe aandrijflijn aan bij BMW en dat zou beteken dat de auto best eens een heftig geblazen zescilinder onder de kap krijgt.

Morgan zegt het allerlaatste exemplaar van zowel de Aero 8 als de Plus 8, die laatste is tevens de 300ste Plus 8 met BMW-V8, op te nemen in zijn privévloot.