Minister: 'Nieuwe snelheidsassistent grijpt niet fysiek in'

In juli van dit jaar wordt de 'Intelligent Speed Assistant' in de EU verplicht in nieuwe auto's. Die komt in actie als je te hard rijdt. Over de mate waarop de ISA in mag grijpen, zijn Kamervragen gesteld. Minister Harbers (VVD) schept duidelijkheid.

Onlangs werd in Europese wetgeving vastgelegd dat nieuwe auto's vanaf 6 juli 2022 met een Intelligent Speed Assistant uitgerust moeten zijn. Auto's met zo'n systeem moeten de bestuurder alert maken op het overschrijden van de maximumsnelheid. Sommige nieuwe auto's doen dat nu al, bijvoorbeeld als je een auto met verkeersbordherkenning hebt, maar dat wordt dus verplicht. In de Tweede Kamer levert de invoering van ISA vragen op. JA21-kamerlid Nicki Pouw-Verweij stelde een reeks Kamervragen over ISA aan minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) om duidelijkheid te krijgen over de precieze werking.

Harbers stelt voorop dat ISA in de praktijk niet zal betekenen dat je met een auto met dat systeem nooit harder kunt rijden dan de maximumsnelheid. Je krijgt volgens Harbers een hoorbaar en/of visueel signaal als je te hard rijdt, alleen zal de auto niet zelf de snelheid begrenzen: "De bestuurder bepaalt zelf de snelheid. Als een fabrikant ervoor kiest om een stap verder te gaan, en bijvoorbeeld een gaspedaal te gebruiken dat tegendruk geeft bij het bereiken van de limiet, dan moet de bestuurder altijd zelf kunnen ingrijpen." Auto's van vóór de invoering van ISA zullen volgens de minister niet alsnog met zo'n systeem uitgerust moeten worden: "Het ligt niet voor de hand dat ISA in de toekomst verplicht zal worden op voertuigen die nu niet van dit systeem zijn voorzien."

Of ISA goed werkt, hangt onder meer af van de registratie van verkeersborden en/of juiste data in navigatiesystemen. Het is mogelijk dat dit toch niet foutloos blijkt te werken in de praktijk en hiervoor is een foutmarge afgesproken volgens Harbers. "Samen met de industrie is gesteld dat ISA voor tenminste 90 procent van de tijd de juiste limiet moet hanteren. Het is aan de industrie om te bepalen of zij dit realiseren met camera’s en softwarematige bordenherkenning, een digitale snelhedenkaart of een combinatie daarvan. Wegbeheerders zijn verplicht actuele snelheidslimieten per wegvak beschikbaar te stellen in een nationale snelhedenkaart. Producenten kunnen deze gebruiken of kaarten van derden gebruiken," verduidelijkt de minister.

Harbers kan zich niet vinden in de stelling van Pouw-Verweij dat een dergelijke foutmarge een onaanvaardbaar risico oplevert: "Omdat het systeem de snelheid niet fysiek begrenst, zijn de risico’s gering. De bestuurder kan harder rijden en is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze van de snelheid. Deze ISA is geen begrenzer maar een hulpmiddel voor de bestuurder." De inzet van ISA zal volgens de minister ook alleen gefocust zijn op real time-situaties. Data wordt niet verzameld voor andere doeleinden en ook is bijvoorbeeld een extra heffing als mensen te hard rijden niet aan de orde: "De ISA inzetten voor belasting is niet aan de orde. ISA legt geen data vast dus leent zich ook niet voor."